Oleksandr Petrakov: 'İkincilik için mücadele ediyoruz'

Ermenistan Milli Takım Teknik Direktörü Oleksandr Petrakov, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 5. hafta maçında Türkiye ile 1-1 berabere kaldıkları maça ilişkin,dedi.Petrakov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 1-1'lik durumdan memnun olmadıklarını belirterek, soyunma odasında oyuncularının üzgün olduğunu bildirdi.sorusu üzerine Petrakov,yanıtını verdi.Galler ile Türkiye milli takımlarını karşılaştıran Petrakov,ifadesini kullandı."Türkiye Mili Takımı güçlü bir takım. Evet, genelde pozisyon buldu. Futbolcular açısından daha iyi ve değerli bir takım. Transferler açısından Ermenistan'dan daha yüksek transfer değerine sahipler. O yüzden sonuca odakla mücadele ediyoruz. Karşı tarafın güçlü olduğunu kabul ediyorum."