Oleg Salenko: ''Fenerbahçe, daha güçsüz...''

Kariyerinde İstanbulspor ve Zenit formaları giyen eski Rus futbolcu, UEFA'yaeşleşmesini değerlendirdi.Oleg Salenko, UEFA'ya yaptığı açıklamada ''Zenit'in kış kampında oynadığı hazırlık maçlarını izledim. Teknik direktör, yeni bir düzenle takımı oynatmaya çalışıyordu ama sonuçlar iyi değildi. Lokomotiv ve Spartak Moskova'ya yenildiler. Şimdi takım biraz daha dinlenmiş bir şekilde Fenerbahçe karşısına çıkacak ve İstanbul'da işlerin farklı olmasını bekliyorum.'' sözlerini kullandı.Fenerbahçe'yi de değerlendiren Salenko, ''Türkiye'de arkadaşlarım var. Onların söylediklerine göre Fenerbahçe, ekonomik bir kriz yaşıyor. Takım, yüzde yüz hazır değil. Fenerbahçe, Zenit'ten daha güçsüz bir durumda. Ama Türkleri hafife almayın. Türkiye'dek atmosferden çoğu insan korkuyor. Yüksek seviyedeki oyuncular, hiçbir atmosferden etkilenmez. Provakasyonlara gelmemek çok önemli. Türkiye Ligi'nde Fenerbahçe'ye karşı oynadığım bir maçın 30. dakikasında direkt kırmızı kart görmüştüm.'' şeklinde konuştu.Fenerbahçe'deki futbolcuları da yorumlayan eski futbolcu, ''Fenerbahçe'nin çok yaşlı oyuncusu var. Skrtel, Valbuena, Soldado... Bu oyuncular kariyerlerini bitirmeye yaklaşmış ve Türkiye'ye para kazanmak için gelmiş kişiler. Zenit, topu tutarsa Fenerbahçe'nin yapacak çok şeyi yok. Sahada disiplinli olmak önemli. Bence maç 1-1 bitecek.'' dedi.