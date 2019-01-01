Ole Gunnar Solskjaer'in Football Manager itirafları

Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, eski takımı Molde'yi çalıştırırken Football Manager'in kendisine yardımcı olduğundan bahsetmişti.



Norveçli teknik direktörün Molde'yi çalıştırırken söylediği sözler şu şekilde;



''FUTBOL HAKKINDA ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM''



''7-8 yaşından beri menajerlik oyunlarını oynamaya başladım. Manchester United'da oynadığım dönemlerde rahatlamak için Football Manager oynuyordum. Fantastik bir oyun, futbol hakkında çok şey öğrendim. Futbolcular hakkında bilgi sahibi oldum.''



''OYUNCULARIM DA OYNARDI''



''Benim birçok oyuncum FIFA ve Football Manager oynuyor. Bence bu oyunlar, futbolcuların oyunu daha iyi anlamasına yardımcı oluyor.''



