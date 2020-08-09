Ole Gunnar Solskjaer'den Pogba sözleri

Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Paul Pogba'nın oyunundaki değişimi yorumladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Ole Gunnar Solskjaer'den Pogba sözleri
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ağustos 2020 16:57
Manchester United'de koronavirüs arası sonrası yükselen performansı ile yeniden göze giren Paul Pogba, hocası Solskjaer'in övgülerine mazhar oldu.

Norveçli teknik adam, Pogba'nın gelecek sezonlarda daha iyi olacağına inanıyor.

"EN İYİ POGBA'YI GÖRECEĞİZ"

Solskjaer açıklamasında; "Pogba sıkı çalıştı ve şu anda mutlu. Gelecek sezonlarda daha iyi biri orta saha oyuncusu göreceğimize eminim. Onun takımla beraber göstereceği gelişmeyi dört gözle bekliyorum. Takımın liderlerinden birisine dönüşmeli." dedi.

Paul Pogba, geçtiğimiz sezon Kırmızı Şeytanlar ile 20 resmi maça çıktı. Fransız orta saha, bu maçlarda takımına 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.




SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için