Ole Gunnar Solskjaer'den Pogba sözleri

Manchester United'de koronavirüs arası sonrası yükselen performansı ile yeniden göze giren Paul Pogba, hocası Solskjaer'in övgülerine mazhar oldu.
Norveçli teknik adam, Pogba'nın gelecek sezonlarda daha iyi olacağına inanıyor.
"EN İYİ POGBA'YI GÖRECEĞİZ"
Solskjaer açıklamasında; "Pogba sıkı çalıştı ve şu anda mutlu. Gelecek sezonlarda daha iyi biri orta saha oyuncusu göreceğimize eminim. Onun takımla beraber göstereceği gelişmeyi dört gözle bekliyorum. Takımın liderlerinden birisine dönüşmeli." dedi.
Paul Pogba, geçtiğimiz sezon Kırmızı Şeytanlar ile 20 resmi maça çıktı. Fransız orta saha, bu maçlarda takımına 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
Norveçli teknik adam, Pogba'nın gelecek sezonlarda daha iyi olacağına inanıyor.
"EN İYİ POGBA'YI GÖRECEĞİZ"
Solskjaer açıklamasında; "Pogba sıkı çalıştı ve şu anda mutlu. Gelecek sezonlarda daha iyi biri orta saha oyuncusu göreceğimize eminim. Onun takımla beraber göstereceği gelişmeyi dört gözle bekliyorum. Takımın liderlerinden birisine dönüşmeli." dedi.
Paul Pogba, geçtiğimiz sezon Kırmızı Şeytanlar ile 20 resmi maça çıktı. Fransız orta saha, bu maçlarda takımına 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.