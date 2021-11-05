Ole Gunnar Solskjaer: "Söylentiler 3 yıldır var"

Manchester United Menajeri Ole Gunnar Solskjaer, görevine son verileceği söylentilerine cevap verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Ole Gunnar Solskjaer: 'Söylentiler 3 yıldır var'
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05 Kasım 2021 18:39
Manchester United'da görevden alınacağı öne sürülen teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, açıklamalarda bulundu.

"DEDİKODULAR 3 YILDIR VAR"

Solskjaer, gönderileceği söylentilerine yönelik, "Ben Manchester United'ın kapısından girdiğimden bu yana bu gönderileceğime dair dedikodular var, yani 3 yıldır. Eğer Manchester United'da teknik direktörseniz, işlerin kolay olmayacağını bilmelisiniz" ifadelerini kullandı.

"ÇOK ÖZEL BİR MAÇ"

Premier Lig'deki oynayacakları Manchester City maçına da değinen Norveçli hoca, "Tabii ki çok özel bir mücadele, sonuçta bu bir derbi" dedi.





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