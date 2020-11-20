Ole Gunnar Solskjaer: 'Paul Pogba bizim için çok önemli'

Manchester United Menajeri Ole Gunnar Solskjaer, son dönemde tartışmaların odağında kalan Pogba ile ilgili konuştu.



Fransız yıldızın önemine dikkat çeken Norveçli hoca, "Paul zorlu bir sezon geçirdi, koronavirüs de kaptı ve son olarak Fransa Milli Takımı ile oynadığı son 3 maçta yardım etti. Onunla konuştum, Portekiz ve İsveç maçlarının sonuna doğru kendini geliştirdi. Paul çok önemli bir futbolcu ve bizim için de önemli bir insan. Onun formda ve mutlu olması, bizim için önemli" dedi.



Fransız yıldız, bu sezon Manchester United'da 11 maçta 527 dakika süre aldı ve 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.



