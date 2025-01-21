Ole Gunnar Solskjaer'den Onuachu transferine onay!

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Paul Onuachu transferine onay verdi.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; Imago
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Ole Gunnar Solskjaer'den Onuachu transferine onay!
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21 Ocak 2025 09:28

Ole Gunnar Solskjaer'in takımın başına geçmesiyle Beşiktaş'ın transfer gündemi hareketlendi.

SİSTEME UYGUN

51 yaşındaki teknik direktör Solskjaer, Onuachu'nun oynatmayı planladığı sisteme son derece uygun olduğunu ifade etti. Bunun üzerine başkan Serdal Adalı, transfer sürecini hızlandırdı.

SERDAL ADALI DEVREDE

Geçen sezon Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Onuachu, 21 maçta attığı 15 golle büyük beğeni toplamıştı. Satın alma opsiyonu bulunmadığı için Trabzonspor'un bonservisini alamadığı 2,01'lik golcü için devreye Başkan Serdal Adalı girdi. Transfer için Ada'ya gidecek olan Adalı, transferi satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle gerçekleştirmek istiyor. 

 

 

 

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