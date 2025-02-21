Ole Gunnar Solskjaer: "Çok mutluyum"

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Eyüpspor maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ole Gunnar Solskjaer: 'Çok mutluyum'
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21 Şubat 2025 22:46
Son güncelleme 21 Şubat 2025 22:49
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Eyüpspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"İYİ BİR REAKSİYON VERDİK"

Norveçli teknik adam, "Çok mutluyum, çok iyi bir reaksiyon verdik. Sonuca giden fırsatlar yarattık. Galibiyet ve mantaliteden çok mutluyum. Ligde rakam olarak en iyi savunma yapan, en az gol yiyen takıma 3 gol attık. Savunma anlamında da iyiye gidiyoruz. İlk yarı 4-5 atabilirdik. Zamanla daha da iyiye gideceğiz." dedi.

Solskjaer, "Beşiktaş'ın oyuncularının her zaman yapması gerektiği şey, pes etmemek. Beşiktaş gururuyla oynayan ve hakkıyla kazanmak isteyen bir takım. Reaksiyonumuz çok iyiydi. Takım zor bir süreçten geçti, çok fazla şey değişti ve istikrarı sağlanamadı. Şu an amacımız istikrar sağlamak. Ben de istikrarı severim. Karakterim böyle, farkı bir şey benim karakterimde yok. Yönetimle aynı fikirdeyiz. Uzun bir yolumuz var." ifadelerini kullandı.


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