Ole Gunnar Solskjaer: 'Bazen şanssızsındır ve kupa alamazsın'

Manchester United Menajeri Ole Gunnar Solskjaer, kupa alamamaları nedeniyle gelen eleştirilere yanıt verdi.



Her zaman kupa almayı hedeflediklerini söyleyen Solskjaer, "Geçen sezonun aynı dönemine göre 12 puan fazla aldık. Tabii ki kupa önemli ancak bazen kupalar diğer gerçekleri saklar. Bazen şanssızsındır ve kupa alamazsın. Ancak biz United'da her zaman kupaları hedefliyoruz." dedi.



Takımın başına geldiğinden beri geliştiklerini vurgulayan Norveçli teknik adam, "2,5 yıldır United'dayım. Geldiğimde kulübün büyük bir yeniden yapılanmaya ihtiyacı olduğunu söyledim. Bana göre gelişimimiz puan durumunda da görülmeye başladı. Bir şeyler kazanmaktan çok, gelişimi görmek önemli. Premier Lig'de üst sıralarda istikrarlı olmalıyız." ifadelerini kullandı.



