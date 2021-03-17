Ole Gunnar Solskjaer: "Bazen şanssızsındır ve kupa alamazsın"

Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, kupa kazanamamalarıyla ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ole Gunnar Solskjaer: 'Bazen şanssızsındır ve kupa alamazsın'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Mart 2021 18:24
Manchester United Menajeri Ole Gunnar Solskjaer, kupa alamamaları nedeniyle gelen eleştirilere yanıt verdi.

Her zaman kupa almayı hedeflediklerini söyleyen Solskjaer, "Geçen sezonun aynı dönemine göre 12 puan fazla aldık. Tabii ki kupa önemli ancak bazen kupalar diğer gerçekleri saklar. Bazen şanssızsındır ve kupa alamazsın. Ancak biz United'da her zaman kupaları hedefliyoruz." dedi.

Takımın başına geldiğinden beri geliştiklerini vurgulayan Norveçli teknik adam, "2,5 yıldır United'dayım. Geldiğimde kulübün büyük bir yeniden yapılanmaya ihtiyacı olduğunu söyledim. Bana göre gelişimimiz puan durumunda da görülmeye başladı. Bir şeyler kazanmaktan çok, gelişimi görmek önemli. Premier Lig'de üst sıralarda istikrarlı olmalıyız." ifadelerini kullandı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.