Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Medipol Başakşehir ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçı çevrimiçi toplantı ile soruları yanıtladı.Ole Gunnar Solskjaer, "Türkiye şampiyonu Başakşehir ile yine zor bir maç oynayacağız. Zor olacak ve ancak konsantrasyon seviyemizin daha iyi olması gerekiyor. Daha sabırlı ve disiplin olmalıyız. Jesse Lingard'ın koronavirüs test sonucu pozitif olduğu için aramızda olmayacak. Paul Pogba'nın durumuna maç günü bakacağız. Her ne olursa olsun Başakşehir maçında galibiyetten başka bir düşüncemiz yok." dedi.Gruptan çıkmak için Başakşehir maçını kazanmak zorunda olduklarını söyleyen Norveçli teknik adam "Başakşehir maçını mutlaka kazanmalıyız çünkü gruptan çıkmak için en az 10 puana ihtiyacımız var, hatta 12 puana bile ihtiyacımız olabilir. Bu yüzden iyi bir oyun ve galibiyete ihtiyacımız var." diye konuştu.Vatandaşı Fredrik Gulbrandsen için de konuşan Ole Gunnar Solskjaer "Gulbrandsen için uyarılarımızı yaptık. Tanıdığım bir oyuncu, çok güçlü ve çok çabuk." ifadelerini kullandı.