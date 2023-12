Old Trafford'un yıkılma ihtimali doğdu!

Premier Lig devi Manchester United'ın yüzde 25'lik hissesini alan iş adamı Sir Jim Ratcliffe'e sürpriz bir öneri sunuldu.



Daily Mail'de yer alan habere göre; İngiltere'de ünlü bir mimari tasarım firması, Manchester ekibinin hisselerini satın alan Jim Ratcliffe'e, Manchester United'ın maçlarını oynadığı Old Trafford'u yıkıp yenisini yapmak için teklif sundu.



Haberde, İngiliz milyarderin kulübe 282 milyon Euro yatırım yapma sözü verdiği ve ilk büyük kararlarından birinin modası geçen Old Trafford Stadyumu'nda olabileceği belirtildi.



TOTTENHAM'IN STADYUMUNU YAPTILAR



Söz konusu mimari tasarım firmasının 2019 yılında Tottenham Hotspur'un da stadyumu'nu inşa ettiği, Old Trafford Stadyumu'nun yenilenmesi için de 3 plan üzerinde durulduğu ifade edildi.



Bu planların ilkinin stadın sadece bir bölümünün yenilenmesi ve böylece kapasitenin daha da genişletilmesi, diğer planın stadyumun güney cephesinin dışa doğru genişletilmesi ve son çare olarak da tüm stadı tamamen yıkıp yeniden inşa etme şeklinde olduğu öne sürüldü.



Old Trafford Stadyumu akıbetinin önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.





