İskoçya'nın en büyük derbisi olan Old Firm'de Rangers ile Celtic karşı karşıya geldi. Ibrox Park'ta mücadelede kazanan çıkmadı ve maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi.



Celtic, 5. dakikada Daizen Maeda'nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Rangers'ta Ryan Kent, 47. dakikada skoru 1-1'e getirdi. Rangers, 53. dakikada golcü sağ beki James Tavernier'in penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçti. Celtic'te 88. dakikada sahneye çıkan Kyogo Furuhashi maçın skorunu 2-2 olarak belirledi.



Rangers'ta sakatlığı bulunan milli futbolcu Rıdvan Yılmaz maç kadrosunda yer almadı.



Bu sonucun ardından Rangers 46, Celtic ise 55 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında Rangers, Dundee United deplasmanına gidecek. Celtic, sahasında Kilmarnock'u ağırlayacak.



Görsel Kaynak: Rangers / Twitter





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