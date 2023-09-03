Old Firm'de kazanan Celtic oldu

İskoçya Premiership'in 4. haftasında Celtic deplasmanda Glasgow Rangers'ı 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Old Firm'de kazanan Celtic oldu
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03 Eylül 2023 15:57
İskoçya Premiership'in 4. haftasında Michael Beale'nin ekibi Glasgow Rangers ile Brendan Rodgers'ın yönetimindeki Celtic karşı karşıya geldi.

Ibrox'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Celtic 1-0 kazanırken galibiyet golünü 45+2'de Kyogo Furuhashi kaydetti.

Glasgow Rangers'ta forma giyen mill oyuncu Rıdvan Yılmaz, yedek kulübesinde başladığı maçında 65. dakikasında Dujon Sterling'in yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Celtic puanını 10'a yükseltirken, Rangers 6 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Celtic evinde Dundee FC'yi konuk ederken, Rangers deplasmanda St. Johnstone ile karşılaşacak.

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