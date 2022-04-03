İskoçya Ligi'de Old Firm derbisinde Rangers ile Celtic karşı karşıya geldi.



Ibrox Park'ta oynanan mücadeleyi kazanan taraf 2-1'lik skorla Celtic oldu.



Celtic'e galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Tomas Rogic ve 43. dakikada Cameron Carter - Vickers kaydetti. Rangers'in tek golü ise 3. dakikada Aaron Ramsey'den geldi.



Bu sonucun ardından Celtic, ligde 79 puana yükseldi. Rangers ise 73 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Celtic, kendi sahasında St.Johstone ile karşılaşacak. Rangers ise St. Mirren ile deplasmanına konuk olacak.





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