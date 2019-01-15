'da kadro dışı bırakılan, Bordo-Mavililer'den ayrılmak istemiyor.Bordo-mavili Yönetim, tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin fesih etmek için menajeriyle bir araya geldi ama anlaşma sağlanamadı.Trabzonspor'dan 1.4 milyon Euro alacağı olan Ocay Şahan'ın TFF'ye şikayette bulunmadığı öğrenildi.Olcay Şahan'ın, "Onazi'nin yokluğunda gerekirse 6 numara oynarım... Almanya'da böyle yetiştim" dediği ve teknik heyetle görüşme talep ettiği gelen bilgiler arasında..