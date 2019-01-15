  •  
    Sözleşmesi elinde olan en iyi 30 yıldız isim belli
  •  
    Fenerbahçe'den sürpriz Resmi teklife; "Gelirim"
  •  
    Ali Koç için büyük iddia; Talisca ve 3 yıldız isim!..
  •  
    Vida için yeni bir teklif! Güneş'ten de onay çıktı
  •  
    - BİTEN TRANSFERLER - Türkiye'den 42 imza var

Olcay Şahan'ın Trabzonspor kararı

Trabzonspor'da Olcay Şahan'ın durumu merakla bekleniyor. Tecrübeli futbolcu Olcay Şahan, Trabzonspor'dan ayrılmak istemediğini belirterek, "Gerekirse 6 numara oynarım. Almanya'da böyle yetiştim" dedi.

Kaynak: Takvim
Olcay Şahan'ın Trabzonspor kararı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ocak 2019 09:54
Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Olcay Şahan, Bordo-Mavililer'den ayrılmak istemiyor.

Bordo-mavili Yönetim, tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin fesih etmek için menajeriyle bir araya geldi ama anlaşma sağlanamadı.

Trabzonspor'dan 1.4 milyon Euro alacağı olan Ocay Şahan'ın TFF'ye şikayette bulunmadığı öğrenildi.

Olcay Şahan'ın, "Onazi'nin yokluğunda gerekirse 6 numara oynarım... Almanya'da böyle yetiştim" dediği ve teknik heyetle görüşme talep ettiği gelen bilgiler arasında..

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için