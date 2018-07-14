Olcay Şahan'dan muhabirlere transfer yanıtı

ONAZİ TAKIMLA ÇALIŞTI

FUTBOLCULAR ŞOK HAVUZU YERİNE IRMAĞA GİRDİ

OLCAY'DAN GÖZDAĞI

Trabzonspor, ikinci etap kamp çalışmalarına Slovenya'nın Kranjska Gora kasabasında 14 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'da yaptığı antrenman ile başladı.Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmana izinli olan Sosa, Milli takım kampına giden Abdülkadir Ömür, salonda çalışan Onur, Burak, Batuhan ve Kamil Ahmet ile sakatlığı bulunan Castillo katılmadı. Antrenmanda kondisyon çalışmasının ardından tam sahada çift kale maç yapılırken, son bölümde şut çalışması yapıldı.Bu arada izni sona eren ve dün gece bordo-mavili takımın kampına katılan orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi de takımla çalışmalarda yer aldı.Antrenmanın tamamlanmasının ardından Trabzonsporlu futbolcular, şok havuzu yerine saha kenarından akan ve sıcaklığının 6 derece olduğu belirtilen ırmağa girdi. Bu sırada futbolcular birbirleriyle de sık sık şakalaştıkları görüldü.Öte yandan antrenman sonrası şok amaçlı ırmağa girerken bir basın mensubunundemesi üzerine Olcay göz dağı vererek,dedi.Bordo-mavililer 15 Temmuz Pazar günü TSİ 14.00'te kamptaki ilk hazırlık maçını Slovenya NK Triglav Kranj takımı ile oynayacak.