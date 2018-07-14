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Olcay Şahan'dan muhabirlere transfer yanıtı

Gelecek sezonun hazırlıklarına Slovakya'da devam eden Trabzonspor'da, güne Olcay Şahan ve basın mensubunun diyaloğu damga vurdu.

Kaynak: DHA
Olcay Şahan'dan muhabirlere transfer yanıtı
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14 Temmuz 2018 22:10
Trabzonspor, ikinci etap kamp çalışmalarına Slovenya'nın Kranjska Gora kasabasında 14 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'da yaptığı antrenman ile başladı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmana izinli olan Sosa, Milli takım kampına giden Abdülkadir Ömür, salonda çalışan Onur, Burak, Batuhan ve Kamil Ahmet ile sakatlığı bulunan Castillo katılmadı. Antrenmanda kondisyon çalışmasının ardından tam sahada çift kale maç yapılırken, son bölümde şut çalışması yapıldı.

ONAZİ TAKIMLA ÇALIŞTI
Bu arada izni sona eren ve dün gece bordo-mavili takımın kampına katılan orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi de takımla çalışmalarda yer aldı.

FUTBOLCULAR ŞOK HAVUZU YERİNE IRMAĞA GİRDİ
Antrenmanın tamamlanmasının ardından Trabzonsporlu futbolcular, şok havuzu yerine saha kenarından akan ve sıcaklığının 6 derece olduğu belirtilen ırmağa girdi. Bu sırada futbolcular birbirleriyle de sık sık şakalaştıkları görüldü.

OLCAY'DAN GÖZDAĞI
Öte yandan antrenman sonrası şok amaçlı ırmağa girerken bir basın mensubunun 'Olcay dikkat et, kanat oyuncumuz da yok' demesi üzerine Olcay göz dağı vererek, "Her gün yeni kanat getiriyorsunuz. Gelseler bile sadece otururlar" dedi.

Bordo-mavililer 15 Temmuz Pazar günü TSİ 14.00'te kamptaki ilk hazırlık maçını Slovenya NK Triglav Kranj takımı ile oynayacak.

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