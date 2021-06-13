Olcay Şahan ve Serdar Özkan, Bodrumspor'a

Misli.com 2. Lig'de gelecek sezon zirve mücadelesi vermeye hazırlanan Bodrumspor'un tecrübeli isimler Olcay Şahan ve Serdar Özkan'a transfer teklifinde bulunduğu belirtildi.

, Fotoğraf; AA
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Olcay Şahan ve Serdar Özkan, Bodrumspor'a
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13 Haziran 2021 12:09
2. Lig'de gelecek sezon zirveye oynamayı planlayan Bodrumspor, transferde yıldızlara kanca attı.

Daha önce Adana Demirspor'un deneyimli golcüsü Mehmet Akyüz'le görüşen Yeşil-Beyazlılar'ın Olcay Şahan ve Serdar Özkan'a transfer teklifinde bulunduğu ifade edildi. Son olarak Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor forması giyen Olcay'ı Bodrum'a davet eden kurmaylarını transferi bitirmeye kararlı olduğu vurgulandı.

Geçen sezonu Adanaspor'da geçiren Serdar'la da temasa geçen Bodrumspor'un iki futbolcudan olumlu dönüşler aldığı ve önümüzdeki günlerde oyuncuları kadrosuna katacağı bildirildi.

Bodrumspor'un ayrıca Altay'da top koşturan Deniz Kadah için de girişimde bulunduğu öne sürüldü.

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