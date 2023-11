Olcay Şahan: 'Hedefim Ankaraspor'u üst lige çıkarmak'

Kariyerini TFF 2. Lig ekibi Ankaraspor'da sürdüren 36 yaşındaki futbolcu Olcay Şahan, genç futbolculara tecrübelerini aktardığını, futbolu bıraktığında ise teknik direktörlük yapmak istediğini belirtti.



Kariyerinde Beşiktaş ile Trabzonspor formalarını giyen ve A Milli Futbol Takımı ile 29 maça çıkan Olcay Şahan, Batıkent Tesisleri'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankaraspor'un daha önce "Osmanlıspor" ismiyle UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiğine işaret ederek, "Ankaraspor'u ait olduğu yere taşımak istiyoruz. Ankaraspor'u önce bir üst lige, daha sonra da Süper Lig'e taşımayı hedefliyoruz." dedi.



Tecrübeli orta saha oyuncusu, başkent ekibinin genç futbolculara önem verdiğinin altını çizerek, "Ankaraspor'un misyonu genç oyuncuları yetiştirip, Türk futboluna kazandırmak. Burada da Sayın Başkanımızı ön plana çıkartmak zorundayım. Çünkü onun emeği, onun başarısı. Burada ağabey, kaptan olarak elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Genç futbolcuları Türk futboluna kazandırmak için tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum. Saha içinde ve dışında destek olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



Milli takımda giydiği formanın genç futbolculara örnek olması için tesislere asılmasıyla ilgili soru üzerine Olcay Şahan, "Geçen sezon bunun örneği var zaten, İlhami Siraçhan Nas Galatasaray'a transfer oldu. O formayı Sayın Başkanımızın asması benim için büyük bir gurur. Milli takımda giydiğim formanın tesislere asılması bütün gençlere örnek. Takım kaptanlarının oraları görüp yaşaması genç futbolcular için motivasyon. Beşiktaş ve Trabzonspor'da da gençlere sahip çıkmamla zaten hep ön plandaydım. Her zaman ağabeylik yaptığımı herkes biliyor." diye konuştu.



Süper Lig takımlarında teknik direktörlük yapan çok sayıda arkadaşı olduğunu ve onlara genç futbolcuları takip etmeleri gerektiğini tavsiye ettiğini belirten Olcay, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Son haftalarda da görüyorum; sürekli Süper Lig'den genç oyuncularımızı izleyen kulüpler var. Beğenenler çok. Her maç başka biri gelse, her defasında başka bir oyuncuyu beğenirler. O kadar genç yetenekli oyunculara sahip bir takımımız var. O takımlara transfer olduklarında orada yaşayacaklarını şimdiden aktarmaya çalışıyorum. Orada geriye düşmesinler diye şimdiden ne yapılması gerektiğini öğretmeye çalışıyorum. Tecrübelerimden bahsediyorum ki oraya gittiklerinde zorluk yaşamasınlar."



Hayalleri arasında teknik direktörlük de var



Olcay Şahan, aktif futbol hayatını sonlandırdıktan sonra kariyerine teknik direktör olarak devam etmek istediğini söyledi.



Birlikte futbol oynadığı birçok arkadaşının teknik direktörlük yaptığını dile getiren Olcay, "Teknik direktörlük hedefim tabii ki var. Futbola ara verdiğim dönemde A lisansımı aldım. Hedefim hoca olmak, Türkiye'deki genç futbolcuları geliştirmek. Hedeflerimin içinde hocalık var ama şu an önceliğim Ankaraspor'u bir üst lige taşımak. Emre, Burak, Selçuk, Arda hoca gibi benim de ileride hedefim teknik direktörlük. Onlarla saha kenarında hoca olarak rekabete girmek, rakip olmak benim bir sonraki hayalim." şeklinde konuştu.





