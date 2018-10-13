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Olcay Şahan: "Güzel günler yaşatacağız"

Trabzon'un yıldız oyuncusu Olcay Şahan, Bordo-Mavili taraftarlara umut saçtı.

Kaynak: Takvim
Olcay Şahan: 'Güzel günler yaşatacağız'
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13 Ekim 2018 05:14
Trabzonspor'un tecrübeli oyuncularından Olcay Şahan, üst üste alınan galibiyetlerle üzerlerindeki kara bulutların önemli oranda dağıttıklarını söyledi.

Geçmişe sünger çektiklerini belirten Olcay, "Şimdi kendimize geldik. Camiamıza güzel günler yaşatmaya devam edeceğiz. Erzurumspor maçını kazanıp zirve yürüyüşümüzü sürdüreceğiz" dedi.

Süper Lig'de ilk 8 haftalık bölümde kaydettiği 17 golle ligde en çok gol atan takımlardan biri olan bordo-mavililerde, forvet oyuncuları da etkili bir performans sergiledi.

Trabzonspor'da Hugo Rodallega 5, Burak Yılmaz 4 ve Caleb Ekuban 1 gol kaydederek, süre aldıkları dönem içerisinde gol yollarında takımlarını sırtladılar.



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