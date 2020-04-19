Olcay Şahan, Denizlispor'da kalmak istiyor

Yukatel Denizlisporlu Olcay Şahan, sosyal medyada taraftarların sorularına cevap verdi.

Haber; AA
Olcay Şahan, Denizlispor'da kalmak istiyor
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19 Nisan 2020 15:15
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un tecrübeli oyuncusu Olcay Şahan, yeni sezonda da yeşil-siyahlı formayı giymeyi istediğini bildirdi.

Olcay Şahan, sosyal medya hesabında taraftarların sorularını yanıtladı. Olcay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen arada çalışmalarını evde sürdürdüğünü belirtti.

Futbol kariyerine Denizlispor'da devam etmek istediğini dile getiren Olcay Şahan, "Sezon sonu sözleşmem bitecek ancak takımdan ayrılmayı düşünmüyorum ve sözleşmemi uzatmak istiyorum. Denizli'de mutluyum. Gelecek sezon çok daha farklı bir Olcay Şahan izletmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Teknik Direktör Bülent Uygun ile iyi bir hava yakaladıklarını dile getiren Olcay, ligin başlamasıyla ellerinden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

 

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