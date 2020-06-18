Olcay Şahan: 'Beşiktaş'a karşı güzel bir galibiyet almak istiyoruz'

Denizlispor'un hücum oyuncusu Olcay Şahan, 28. haftada oynayacakları Beşiktaş maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.



Tecrübeli futbolcu, bu süreçte çok iyi hazırlandıklarını ama lige mağlubiyetle başladıklarını belirterek, "Onun telafisini bu hafta yapmak istiyoruz. Beşiktaş'a karşı güzel bir galibiyet almak istiyoruz, taraftarlarımıza armağan etmek istiyoruz. Zor maç olacağını biliyoruz ama içeride oynuyoruz ve son 4-5 haftaya bakarsak hocamızla inanılmaz güzel bir süreç yakaladık. Çok da başarılı gidiyoruz. O yüzden de galip geleceğimize inanıyoruz. Eski takıma karşı oynamak ayrı bir heyecan veriyor ama şu an o heyecan içinde değilim. Belki maç saati olur o heyecan. Galip gelmek için elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Şu an sadece maça odaklıyız. Kendi heyecanımı kenara bırakıp Denizlispor'un galibiyeti için elimizden geleni yapmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Yukatel Denizlispor'u ziyaret eden Denizli Valisi Ali Fuat Atik, antrenman için sahaya çıkan futbolculara Beşiktaş maçında başarı diledi. Vali Atik, kulüp başkanı Ali Çetin ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre antrenmanı izledi.



Öte yandan Beşiktaş ile oynanacak maç öncesi Denizlisporlu oyunculara, teknik heyete ve maçta görev alacak tüm çalışanlara Kovid-19 testi uygulandığı, sonuçların yarın belli olacağı bildirildi.



