Olcay Şahan: 'Beşiktaş ve Trabzonspor'u istiyorum'

Altınordu teknik direktörü Olcay Şahan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
NURİ ŞAHİN'E DESTEK
Futbolculuk döneminden yakın arkadaş oldukları bilinen Borussia Dortmund teknik direktörü Nuri Şahin hakkında konuşan Şahan, "Nuri hocayla ben oda arkadaşıydım milli takımda. Antalya'da çok iyi işler yaptığını gördük. Dortmund'un da özkaynağı olan bir futbolcunun o dönemde... Bunu çok kimse bilmiyor ilk kez ben söylüyor olabilir. Bonservisi elindeyken Real Madrid'e transfer olduğunda 'Ben bu kulübün sayesinde transfer oluyorum Real Madrid'e' diyerek imza parasından Dortmund'a büyük destek verdiğini biliyoruz. Bunlar ince konular. Karakterin göstergesi. Bugün de Dortmund'un hocası olması gurur verici. Bir Türk evladı olarak gurur verici. İnşallah başarılı olur. Oyun felsefesi olarak, oyun görüşü olarak kendisini çok geliştirdiğini ve çok yol kastettiğini görüyorum." dedi.
"KENDİM OLMAK İSTİYORUM"
Genç teknik adam, "Ben, Türkiye'nin en iyi hocalarıyla birlikte çalıştım. Hepsinden bir şeyler kapmaya çalıştım. Kendi felsefemi üretmeye çalıştım. Yıllarca not alan bir insandım çünkü çok erken hocalık yapmak istediğimi fark ettim. O yüzden hep notlarımı aldım. O doğrultuda ilerliyorum. Ben Olcay Şahan hoca olarak kendimi kanıtlamak istiyorum. Birini örnek alıyorum demek yanlış olur. Oyun felsefesinde Edin Terzic'in oyun felsefesini sürdürüyorum. Motivasyon konuşmasında Fatih hocamı örnek alıyorum. Saha içindeki oyuncu ilişkilerimde futbolculuk dönemimdeki kendimi örnek alıyorum. Ben kendim olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ, TRABZONSPOR
Beşiktaş ve Trabzonspor'u çalıştırmak istediğini söyleyen Şahan, "Ben kendime inanıyorum. Zaten teknik ekibimde de Trabzonspor'da oynadığım yıllardan Hüseyin Yahyaoğlu var. Trabzonspor'un altyapısından yetişmiş biri. Kadro dışı kaldığım dönemde bana bireysel antrenman yaptırıyordu. Benim bağım kopmadı. Trabzon'da arkadaş ilişkilerim çok iyi. Benim hayalim Süper Lig'de teknik direktör olarak Trabzonspor'un, Beşiktaş'ın başına gelmek istiyorum. Hedefim bu. Çalışarak, mücadele ederek futbolculuk dönemimde alttan en tepeye nasıl geldiysem bunu başaracağıma inanıyorum. O hırs, arzu ve inanç var. O kapasitemin olduğuna da inanıyorum." diye konuştu.
NURİ ŞAHİN'E DESTEK
Futbolculuk döneminden yakın arkadaş oldukları bilinen Borussia Dortmund teknik direktörü Nuri Şahin hakkında konuşan Şahan, "Nuri hocayla ben oda arkadaşıydım milli takımda. Antalya'da çok iyi işler yaptığını gördük. Dortmund'un da özkaynağı olan bir futbolcunun o dönemde... Bunu çok kimse bilmiyor ilk kez ben söylüyor olabilir. Bonservisi elindeyken Real Madrid'e transfer olduğunda 'Ben bu kulübün sayesinde transfer oluyorum Real Madrid'e' diyerek imza parasından Dortmund'a büyük destek verdiğini biliyoruz. Bunlar ince konular. Karakterin göstergesi. Bugün de Dortmund'un hocası olması gurur verici. Bir Türk evladı olarak gurur verici. İnşallah başarılı olur. Oyun felsefesi olarak, oyun görüşü olarak kendisini çok geliştirdiğini ve çok yol kastettiğini görüyorum." dedi.
"KENDİM OLMAK İSTİYORUM"
Genç teknik adam, "Ben, Türkiye'nin en iyi hocalarıyla birlikte çalıştım. Hepsinden bir şeyler kapmaya çalıştım. Kendi felsefemi üretmeye çalıştım. Yıllarca not alan bir insandım çünkü çok erken hocalık yapmak istediğimi fark ettim. O yüzden hep notlarımı aldım. O doğrultuda ilerliyorum. Ben Olcay Şahan hoca olarak kendimi kanıtlamak istiyorum. Birini örnek alıyorum demek yanlış olur. Oyun felsefesinde Edin Terzic'in oyun felsefesini sürdürüyorum. Motivasyon konuşmasında Fatih hocamı örnek alıyorum. Saha içindeki oyuncu ilişkilerimde futbolculuk dönemimdeki kendimi örnek alıyorum. Ben kendim olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ, TRABZONSPOR
Beşiktaş ve Trabzonspor'u çalıştırmak istediğini söyleyen Şahan, "Ben kendime inanıyorum. Zaten teknik ekibimde de Trabzonspor'da oynadığım yıllardan Hüseyin Yahyaoğlu var. Trabzonspor'un altyapısından yetişmiş biri. Kadro dışı kaldığım dönemde bana bireysel antrenman yaptırıyordu. Benim bağım kopmadı. Trabzon'da arkadaş ilişkilerim çok iyi. Benim hayalim Süper Lig'de teknik direktör olarak Trabzonspor'un, Beşiktaş'ın başına gelmek istiyorum. Hedefim bu. Çalışarak, mücadele ederek futbolculuk dönemimde alttan en tepeye nasıl geldiysem bunu başaracağıma inanıyorum. O hırs, arzu ve inanç var. O kapasitemin olduğuna da inanıyorum." diye konuştu.