Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor forması giyen Olcay Şahan için Bursaspor iddiası gündeme geldi.Bursa basını, Olcay Şahan ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Tecrübeli oyuncunun, Bursaspor'u çalıştıran eski hocası Samet Aybaba ile görüşerek, "Beni alın" dediği belirtildi.Kanatlarda sıkıntı yaşayan Aybaba, Olcay'ı sezon başında da istemişti. Yeşil-beyazlı ekibin, 31 yaşındaki Olcay için devre arasında Trabzonspor ile yeniden masaya oturacağı ifade edildi.Olcay Şahan, bu sezon Fırtına'da 517 dakika forma giyerken 1 gol attı, 1 de asist yaptı.