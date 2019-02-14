Olcay Şahan: 'Beni affetmezler'

Teknik direktör Ünal Karaman tarafından Çaykur Rizespor ile oynanan ilk yarının son maçından sonra kadro dışı bırakılan Olcay Şahan'ın umudu bitti.Çalışmalarını takımdan ayrı Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi'nde sürdüren 31 yaşındaki sağ kanadın, "Bugüne kadar affedilmediysem bundan sonra artık zor. Beni affedeceklerini düşünmüyorum. Sezon sonunda da duruma bakacağız" dediği belirtiliyorTrabzonspor'da kadro dışı bırakılan ve takımdan ayrılması istenen Olcay Şahan, takımdan ayrılmak istemediğini açıklayarak tek başına çalışmalarını sürdürme kararı vermişti.