Olcay Şahan, A Milli Takım'a inanıyor

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörü Olcay Şahan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek finale yükselen Türkiye'nin Hollanda'yı eleyerek yarı finale kalacağına inandığını söyledi.



EURO 2024'te 6 Temmuz Cumartesi günü Berlin'de oynanacak Hollanda maçı öncesi katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan eski milli futbolcu Olcay Şahan, "A Milli Takımımız taraftarı ile birlikte yürekten oynuyor. Oynanan futbol gerek tribünde gerekse televizyonları başındaki herkesi mutlu etti. Ben birkaç futbolcu ile de görüştüm. Futbolcularımız inanılmaz mutluluk yaşıyorlar. A Milli Takım'daki bu havayla futbolcularımızdan her şeyi bekleyebilirim. Şu andaki durum bana 2008 yılını hatırlatıyor. Ben Hollanda maçında turu atlayacağımıza inanıyorum. Milli Takımdaki futbolcularımız da buna inanıyor" dedi.



A Milli Takım'daki bütün oyuncuların yeteneklerinin tartışılmaz olduğunu vurgulayan Olcay Şahan, "Sahadaki her futbolcu benden iyidir, bunu tartışmanın anlamı yok. Tüm oyuncularımız çok yetenekli. Herkes sahada istekli ve arzulu. Bu futbolcularla birlikte ben de oynamak isterdim. Herkesin övgüyle bahsettiği Arda Güler de çok iyi bir yetenek. Sezon başında sakatlık geçirdi, sezon ortasındaki performansına da bakacak olursak sonlarda süre aldı. Hocamız, Türkiye için final maçı olan Çekya maçını düşünerek onu Portekiz maçında oynatmadı. Arda Güler, belki Portekiz maçında oynasa diğer iki maçta bu kadar etkili olmazdı. Kendisinin ilerleyen süreçte Türkiye'ye Ballon d'Or'u getireceğine inanıyorum" diye konuştu.



