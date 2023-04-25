Olcay Çakır Turgut: 'Kupayı getirdiğimiz için çok mutluyuz'

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 82-56 yenerek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Alagöz Holding'in takım kaptanı Olcay Çakır Turgut, kupayı kulüplerine kazandırmaktan duydukları mutluluğu ifade etti.



Metro Enerji Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Olcay, son 10 günde üst üste maçlar oynadıklarını ve çok zorlu bir süreçten başarıyla çıktıklarını belirtti.



Çok mutlu olduklarını vurgulayan Olcay, "Ev sahibi avantajımız yoktu ama bu seriyi 3-0 tamamladık ve kupayı taraftarımızın önünde aldık. Buraya gelen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Ülker Stadı'nda dün Avrupa Kupası'nı kaldırdıklarının hatırlatılması üzerine ise 29 yaşındaki oyuncu şunları aktardı:



"Kadıköy'de taraftarların önünde olmak çok güzel bir duyguydu. Fenerbahçe her branşa yatırım yapan ve büyük başarılar elde etmeye çalışan bir kulüp. Senelerdir bu başarının ucundan dönüyorduk ve hiç vazgeçmedik. Bu da sonuç verdi. Bizi destekleyen başkanımıza teşekkür ederiz. Kupayı kulübümüze getirdiğimiz için çok mutluyuz."



Manolya Kurtulmuş: "Neler hissettiğimi kelimelere dökemem"



Fenerbahçeli oyuncu Manolya Kurtulmuş ise çok büyük bir sevinç yaşadığını dile getirdi.



Sezonu 2 kupayla bitirmenin büyük bir gurur olduğunu vurgulayan Manolya, şöyle konuştu:



"Şu an kalbim küt küt atıyor, neler hissettiğimi kelimelere dökemem. Sezon başında bu takımın kurulma amacı belliydi. Hedeflerimize ulaştığımız için çok mutluyuz. Bu sene ikinci kupamızı da aldık, çok mutluyuz. Sezonu böyle bitirmek çok güzel. Tüm takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Başkanımıza ve yönetimimize katkıları için çok teşekkür ederim. Avrupa şampiyonluğu yaşamak kolay değil. Biz bu kupa için çok çalıştık ve elde ettik."



İdil Saçalır: "Çok mutluyum"



Fenerbahçe Alagöz Holding'in genç oyuncusu İdil Saçalır, kulüpte gerçek bir aile ortamı olduğunu ifade etti.



Bu camianın bir parçası olmaktan gurur duyduğunu belirten 21 yaşındaki basketbolcu, şunları dile getirdi:



"Çok mutluyum. özellikle böyle bir ailenin, böyle bir camianın parçası olduğum için. Tüm takım arkadaşlarıma, camiaya, başkanımıza teşekkür ediyorum. Kadıköy'deki atmosfer çok farklıydı. Nereye gidersek gidelim bize eşlik ediyorlar. Bu kulüpte ayrı bir aidiyet hissediyorsunuz."





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