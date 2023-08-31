19 yıllık NBA hakemi Eric Lewis emekliliğini duyurarak, ligin kendisinin sosyal medya faaliyetlerine ilişkin soruşturmasını sonlandırmasına yol açtı.



Lig, kendisini ve diğer NBA hakemlerini savunmak için Twitter'da sahte bir hesap yürüttüğü iddia edilen Lewis için Mayıs ayında bir soruşturma başlatmıştı.



Soruşturma, "Blair Cuttliff" adı altında şu anda silinmiş olan bir Twitter hesabını kullandığı iddia edilen Lewis'in, hakemliğini lig kurallarını ihlal edecek biçimde tartışıp tartışmadığını belirlemeye çalışmıştı.



Hakemlerin, ligin izni olmadan hakemlik konusunda kamuya açık yorum yapmalarına izin verilmiyor.



Lig bu soruşturma sonrasında Lewis'i NBA Finalleri'nde görev almış olan 12 kişilik hakem ekibine dahil etmeme kararı almıştı.



Lewis, kariyerinde 82 playoff maçına ek olarak 1.100'den fazla normal sezon maçını yönetmişti. Çalıştığı son maç, 16 Mayıs'ta Los Angeles Lakers ile Denver Nuggets arasında oynanan Batı Konferansı finallerinin 1. maçıydı.



