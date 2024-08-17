Olaylı maçta Lille kazandı

Fransa Ligue 1, ilk hafta maçında Reims ile Lille karşı karşıya geldi. Auguste-Delaune Stadyumu'nda oynanan maçı Lille 2-0 kazandı.



Lille'e galibiyeti getiren golleri 45+30'da Bafode Diakite ve 90. dakikada Jonathan David kaydetti.



Reims'te Amadou Kone, 15. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Bu sonuçla birlikte Lille, sezona 3 puanla başladı. Reims puanla tanışamadı.



ANGEL GOMES HASTANEYE KALDIRILDI



Maçın 12. dakikasında Lilleli oyuncu Angel Gomes, Reimsli futbolcu Amadou Kone'nin sert faulü sonrasında yerde kaldı.



Angel Gomes yere düştükten sonra maçın hakemi direkt sağlık görevlilerini oyun alanına davet etti. Angel Gomes için saha içerisinde 25 dakikalık bir tedavi uygulandı.



Bu sırada maç oynanmadı ve stadyumda sık sık tecrübeli futbolcu için tezahürat yapıldı. Angel Gomes sağlık görevlileri tarafından sedyeye bindirildi ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Oyuncunun tedavisinin ardından oyun uzun süre durakladı. Futbolcular bir süre ısınma çalışması yaptıktan sonra maç yeniden başladı.





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