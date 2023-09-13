EURO 2024 Elemeleri I Grubu maçında Romanya ile Kosova karşı karşıya geldi. Romanya mücadeleyi 2-0'lık skorla kazandı.Karşılaşmada Romanya'ya galibiyeti getiren golleri 83. dkaikada Nicolae Stanciu ve 90+3. dakikada Valentin Mihaila attı.Romanya'da Stanciu, 61. dakikada penaltıdan yararlanamadı.Kosova'da Vedat Muriqi, 11'de başladığı maçta 42. dakikada kırmızı kart gördü. Beşiktaşlı Milot Rashica 54 dakikada sahada kaldı. Alanyasporlu Florent Hadergjonaj 54'te oyuna dahil oldu.Romanya ile Kosova arasındaki mücadeleye yaşanan olaylar damga vurdu.Rumen taraftarlar, Kosova'nın ulusal marşı okunduğu sıradatezahüratı yaptı. Daha sonra tribünlerdepankartı açıldı.Bu gelişmenin ardından 15. dakikada maç durdu ve iki takım oyuncuları soyunma odasına gitti.Stadyumda taraftara Sırbistan lehine tezahürat yapılmaması ve Sırbistan pankartının yeniden açılmaması gerektiği şeklinde anons yapıldı.Rumen, Kosovalı ve UEFA yetkilileri arasında yapılan toplantının ardından maç için devam kararı çıktı.Yaklaşık 50 dakikalık duraksamanın ardından Romanya-Kosova mücadelesi yeniden başladı ve mücadeleyi Romanya 2-0'lık skorla kazandı.Bu sonucun ardından Romanya, grupta 12 puana yükseldi. Kosova 4 puanda kaldı.Romanya, bir sonraki maçında Belarus deplasmanına gidecek. Kosova, Andorra deplasmanına gidecek.