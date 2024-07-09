Olaylı derbinin bilirkişi raporu ve ifadeleri ortaya çıktı!

Mert Hakan Yandaş ve Bright Osayi Samuel'in ifadelerine ulaşıldı

Bright Osayi Samuel, hakkında başlatılan bu soruşturmada takipsizlik kararı verilmesini istedi.

Mert Hakan Yandaş: "Eylemlerim 'meşru müdafaa' kapsamında kalmaktadır"

Soruşturmalar birleştirildi

Belgü, Karanlık ve Kartal hakkında uygulanan yurt dışı çıkış yasağı ve imza yönündeki adli kontrol tedbirleri de kaldırıldı.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındakiçıkan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında çekilen görüntülere ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu tamamlandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığıncave stadyum müdürü'ın darbedildiği olaylara ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında olaylar sırasında çekilen ve 19 ile 8 saniyeden oluşan 2 videoya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu soruşturma dosyasına girdi.Raporda, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un arkasında bulunan kişilerle yürüdüğü sırada yanında yürüyen ve Galatasaray Spor Kulübü yetkilisi olduğu düşünülen bir şahsa dönerek, "" sözlerini kullandığı aktarıldı.Bu sırada çevredeki bağrışmalar ve konuşmaların olduğu ancak üst üste binen sesler nedeniyle ne söylendiğinin anlaşılamadığı belirtilen raporda, şunlar kaydedildi:Raporda, görüntünün devamında Baki'nin ise "" dediği ve görüntünün bu şekilde sona erdiği yer aldı.Soruşturma kapsamında Fenerbahçeli futbolcularve, şüpheli sıfatıyla Basın Suçları Soruşturma Bürosu'na ifade verdi.Samuel ifadesinde, olay günü taraftarlarının galibiyeti kutlamak amacıyla kendilerinden sahaya çıkmalarını istediğini belirterek, Galatasaray yetkililerinin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türk Ceza Kanunu'na aykırı şekilde soyunma odasından çıkmalarına engel olduğunu ve burada alıkonulduklarını savundu.Bu durumun maç sonrası yüksek olan tansiyonlarının daha fazla yükselmesine neden olduğunu ifade eden Samuel, sahaya çıktıklarında Ali Çelikkıran ile diğer görevlilerin fiziksel ve sözlü müdahalede bulunarak fotoğraf çektirmelerine engel olduklarını söyledi.Samuel, Çelikkıran'ın küfrederek bulunduğu alana hızla yaklaştığını ve kulüp doktorları Ertuğrul Karanlık'a fiziki müdahalede bulunduğunu belirterek, bu anlara ilişkin videoların sosyal medyada yer aldığını söyledi.Kulüp doktorları Karanlık'ın bu esnada müşteki Ali Çelikkıran'ın Fenerbahçe bayrağını gasbetme etme girişimini engellemeye çalıştığını öne süren Samuel, "" ifadelerini kullandı.Şüpheli Mert Hakan Yandaş da ifadesinde, olay günü taraftarlarının galibiyeti kutlamak amacıyla kendilerini sahaya çağırdığını anlattı.Bu sırada soyunma odasında alıkonulduklarını iddia eden Yandaş, stada çıktıklarında ise Ali Çelikkıran ve diğer görevlilerin fiziksel ve sözlü müdahaleyle fotoğraf çekmelerine engel olduklarını savundu.Müştekinin Ali Çelikkıran'ın küfür ederek takım arkadaşları ve takım doktorlarına doğru hiddet ve öfkeyle koştuğunu gördüğünü belirten Yandaş, şunları söyledi:."Yandaş, deliller incelendiğinde saldırgan tutumunun olmadığının anlaşılacağını belirterek, "" dedi.Öte yandan şüphelilerhakkındasuçundan yürütülen soruşturma ilevehakkındasuçlarından yürütülen iki ayrı soruşturmanın birleştirildiği de öğrenildi.Bu kapsamda soruşturmada ifadesi alınan şüphelilerİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan ve stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın darbedildiği olaylara ilişkin soruşturma başlatılmıştı.Soruşturma kapsamında, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ifade vermişti.İstanbul Adliyesi'ne gelerek Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifadeleri alınan 3 zanlı, adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Şüpheliler hakkında, yurt dışına çıkış yasağı ve ayda iki kez karakola imza atmayı içeren adli kontrol tedbirine karar verilmişti.Soruşturma kapsamında Ali Koç'un yanı sıra Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki de savcılıkta ifade vermişti.