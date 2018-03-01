İSPANYOL FORVETLER SAHNEDE

İLK KIRMIZI KART ALPER POTUK'A

LENS KAÇIRDI, ŞENER ATTI!

QUARESMA KIRMIZI GÖRDÜ, SAHA KARIŞTI!

VOLKAN DEMİREL, TAKIMINI 9 KİŞİ BIRAKTI

HASAN ALİ, KENDİ KALESİNE ATTI

ŞENOL GÜNEŞ'TEN 5 DEĞİŞİKLİK

TOSIC VE TOLGAY'IN YERİ DEĞİŞTİ

OĞUZHAN YEDEK

KAPTAN TOLGAY ARSLAN



Siyah-beyazlı ekipte Tolgay Arslan, kupa maçında kaptan olarak sahada yer aldı.



Beşiktaş'ın kaptanları Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup ve Necip Uysal'ın yokluğunda bu görevi Tolgay Arslan yerine getirdi.



AYKUT KOCAMAN'DAN KADRO DEĞİŞİKLİĞİ



Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş derbisinde takımında büyük bir rotasyona gitti.



Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta sonu yine Beşiktaş'la oynanan maçın ilk 11'ine göre bu derbide 7 değişiklik yaptı.



Son maçta ilk 11'de forma giyen Carlos Kameni, Mauricio Isla, Luis Neto, Nabil Dirar ve Giuliano Victor de Paulo yedek kulübesinde otururken, sakat İsmail Köybaşı ve cezalı Jose Fernandao kadroda yer almadı.



Bu isimlerin yerine Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici, Alper Potuk ve Roberto Soldado ilk 11'de görev aldı.



VOLKAN DEMİREL İLK KEZ



Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, bu sezon ilk kez bir derbi maçta forma giydi.



Spor Toto Süper Lig'de iki Beşiktaş ile bir Galatasaray maçında yedek kalan Volkan, formayı Kameni'den kaptı ve kupa derbisinde sahaya çıktı.



MEHMET EKİCİ, 91 GÜN SONRA



Fenerbahçe'de Mehmet Ekici, 91 gün sonra yeşil sahalara döndü.



Son maçını 29 Kasım 2017'de Adana Demirspor'la oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda oynayan Mehmet, bu karşılaşmada sakatlanmıştı.



Uzun süreli sakatlığından sonra Mehmet, kupa maçında forma şansı buldu ve ilk 11'deki yerini aldı. Mehmet Ekici, son Spor Toto Süper Lig maçını ise 19 Kasım 2017'de Demir Grup Sivasspor'a karşı oynamıştı.



SKRTEL DÖNDÜ



Sarı-lacivertlilerin Slovak stoperi Skrtel, sakatlığını atlattıktan sonra ilk maçına çıktı.



Süper Lig'de son olarak 20 Ocak'ta oynanan Göztepe maçında forma giyen Skrtel, bu karşılaşmada sakatlanmıştı. Geçen hafta Beşiktaş derbisinde kadroda olan Slovak oyuncu, bu kez ilk 11'de sahaya çıktı.



VALBUENA YEDEK



Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena, bu derbide de yedek kaldı.



Süper Lig'deki derbide maça yedekler arasında başlayan Fransız futbolcu, Aykut Kocaman'ın rotasyona gittiği kupa maçında da ilk 11 şansı bulamadı.



FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK



Fenerbahçe, zorlu maçta üç futbolcusundan yararlanamadı.



Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Hollandalı futbolcu Vincent Janssen ile İsmail Köybaşı ile cezalı Jose Fernandao, kadroda yer alamadı.



KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR



İLK YARI



Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşmanın ilk yarısını sarı-lacivertliler 2-1 önde tamamladı.



3. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Caner Erkin'in şutunda meşin yuvarlak Volkan Demirel'de kaldı.



13. dakikada Talisca'nın ceza sahası yayı gerisinden vuruşunda Volkan Demirel sağına gelen topu kontrol etti.



14. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Talisca'nın sol taraftan yerden ortasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Negredo, kaleci Volkan Demirel'den sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0



17. dakikada Fenerbahçe skoru 1-1 yaptı. Mehmet Topal'ın içeri gönderdiği topla altı pasın sol çaprazında Soldado gelişine vurarak meşin yuvarlağı uzak direğin dibinden gole çevirdi: 1-1



29. dakikada Şener Özbayraklı'nın sağdan ortasında Medel meşin yuvarlağı kafayla ceza sahası dışına attı. Dönen topa Mehmet Ekici gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.



36. dakikada Negredo'nun pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Caner Erkin'in şutu direkten döndü. Oyuna alanına geri gelen topu Negredo altı pas gerisinde ıskaladı.



42. dakikada Caner Erkin'in soldan ortasında Talisca penaltı noktası civarından gelişine sert vurduğu topu Volkan Demirel kurtardı. Tecrübeli kaleciden seken meşin yuvarlağı sağ çaprazda Lens tamamladı, Skrtel'e çarpan top kornere gitti.



45+2. dakikada Fenerbahçe 2-1 öne geçti. Mehmet Ekici'nin derinlemesine pasında sağdan ceza sahasına giren Şener Özbayraklı'nın kale önüne doğru sert vurduğu top Vida'nın eline çarparak ağlara gitti: 2-1



Derbinin ilk yarısı 2-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.



İKİNCİ YARI



Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.



55. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Caner Erkin'in soldan kullandığı serbest vuruşta savunmanın uzaklaştıramadığı top altıpas içinde Tosic'in önünde kaldı. Siyah-beyazlı oyuncu meşin yuvarlağa istediği gibi vuramayınca Volkan Demirel topa sahip oldu.



74. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan ortasında Babel topu ön direkte kafayla arkaya çevirdi, Tolgay Arslan müsait pozisyonda meşin yuvarlağa dokunamadı.



82. dakikada Beşiktaş skoru eşitledi. Caner Erkin'in soldan yaptığı ortada Talisca topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak Hasan Ali Kaldırım'a çarparak ağlara gitti: 2-2



88. dakikada ceza sahası girişinde topu bir anda önünde bulan Babel'in şutunda Skrtel'e çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.



Karşılaşma 2-2 sona erdi.



Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu



Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Pepe (Dk. 80 Oğuzhan Özyakup), Vida (Dk. 46 Quaresma), Tosic, Medel, Tolgay Arslan, Lens (Dk. 46 Babel), Caner Erkin, Talisca, Negredo



Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Chahechouhe (Dk. 80 Kameni), Mehmet Topal, De Souza, Mehmet Ekici (Dk. 66 Dirar), Alper Potuk, Soldado (Dk. 73 Valbuena)



Goller: Dk. 14 Negredo, Dk. 82 Hasan Ali Kaldırım (Kendi kalesine) (Beşiktaş), Dk. 17 Soldado, 45+2 Şener Özbayraklı (Fenerbahçe)



Kırmızı kartlar: Dk. 44 Alper Potuk, Dk. 76 Volkan Demirel (Fenerbahçe), Dk. 52 Quaresma (Beşiktaş)



Sarı kartlar: Dk. 45+1 Medel, Dk. 59 Pepe, Dk. 90+1 Tosic (Beşiktaş), Dk. 54 Mehmet Ekici (Fenerbahçe)





Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçındaileVodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Oldukça gergin geçen ve 3 kırmızı kartın çıktığı maçberaberlikle sonlandı.Beşiktaş, maçın 14. dakikasında'nun golüyle öne geçerken, Fenerbahçe'nin İspanyol forveti17. dakikada eşitlik sayısını yakaladı. Fenerbahçe, 45. dakikada'nın golüyle 2-1 öne geçti. 82. dakikada'ın kendi kalesine attığı golle Beşiktaş eşitliği yakaladı ve mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.Karşılaşmanın 44. dakikasında Fenerbahçe'den, ikinci sarı karttan kırmızı kart görüp oyun dışı kalırken Beşiktaş'ta52. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.ise 76. dakikada itirazlardan dolayı ikinci sarı karttan kırmızı kart ile Fenerbahçe'yi 9 kişi bıraktı.Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçındatarihinde Beşiktaş'ı sahasında konuk edecek.Mücadelenin ilk 17 dakikası, İspanyolların düellosu ile geçti. Beşiktaş'ın İspanyol forveti Alvaro Negredo, Talisca'nın sol kanattan attığı pası çok iyi kontrol ederek Volkan Demirel'i geçti ve boş kaleye topu ağlara gönderip Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Fenerbahçe'nin İspanyol forveti Roberto Soldado ise bu golün hemen 3 dakika ardından eşitliği yakalayan golü kaydetti. Mehmet Topal'ın attığı uzun topa düzgün bir vuruş yapan Soldado, skoru 1-1'e getirdi.Takımlarının gollerini atan iki İspanyol forvet, aynı maçta en son 1 Haziran 2013 tarihinde gol atmıştı. 1 Haziran 2013 tarihinde oynanan maçta Sevilla, Valencia'yı 4-3 yenerken Sevilla'nın 4 golünü de Alvaro Negredo kaydetmişti. O dönem Valencia forması giyen Roberto Soldado ise 2 gol atmıştı.Maçın 44. dakikasında ise Fenerbahçe'den Alper Potuk, ikinci sarı kartı görüp kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı. Beşiktaş'tan Tolgay Arslan ile Fenerbahçe'den Hasan Ali Kaldırım arasında tartışma çıkarken araya giren ve Tolgay Arslan'ı itekleyen Alper Potuk, ikinci sarı kart ile kırmızı kart gördü. Yaptığı hareketten dolayı büyük pişmanlık yaşayan Alper Potuk, saha kenarına doğru ilerlerken Fenerbahçe taraftarlarından özür diledi.İlk yarının son dakikalarında ise Beşiktaş, mutlak bir golden yararlanamadı ve pozisyonun devamında Fenerbahçe, skoru 2-1'e getiren golü attı. Kontra atak ile hızlı çıkan Beşiktaş, Jeremain Lens'in 3'e 1 girdiği pozisyonda çok yavaş davrandı ve arkadan gelen Hasan Ali Kaldırım araya girerek golü önledi. Bu pozisyonun 1 dakika ardından Mehmet Ekici'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Şener Özbayraklı, kaleci Fabri'yi mağlup ederek Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirdi.Derbinin ikinci yarısında ise olaylar eksik olmadı. Maçın 52. dakikasında hakem Fırat Aydınus, ikinci yarı oyuna giren Ricardo Quaresma'ya doğrudan kırmızı kart gösterdi. Portekizli futbolcu, topsuz alanda Josef de Souza'ya yaptığı müdahelenin ardından direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Kırmızı kartın ardından saha karışırken takım arkadaşları, Quaresma'yı zor sakinleştirdi. Tartışma sırasında Pepe'yi itekleyen Mehmet Ekici ise sarı kart ile cezalandırıldı.Maçın 76. dakikasında ise bir kırmızı kart daha geldi! Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel, hakem Fırat Aydınus'a yaptığı itirazların ardından ikinci sarı kartı gördü ve Fenerbahçe'yi 9 kişi bıraktı. Volkan Demirel'in kırmızı kart görmesinin ardından Carlos Kameni, Aatif yerine oyuna girip kaleye geçti.Beşiktaş, 9 kişi kalan rakibine karşı ataklarını arttırırken eşitlik golünü 82. dakikada buldu. Caner Erkin'in açtığı ortaya Talisca ve Negredo vuramazken Hasan Ali Kaldırım'a çarpan top kaleye yöneldi ve Beşiktaş, Hasan Ali'nin kendi kalesine attığı golle 2-2'lik eşitliği yakaladı.Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile karşılaştığı ilk maça, Spor Toto Süper Lig'de rakibiyle yaptığı mücadeleye göre 5 değişiklikle çıktı.Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'in 23. haftasında 3-1 kazanılan Fenerbahçe maçında ilk 11'de sahaya sürdüğü Adriano Correia, Atiba Hutchinson, Ryan Babel, Ricardo Quaresma ve Vagner Love'ı kupa derbisinde yedek soyundurdu.Güneş, bu oyuncuların yerine ilk 11'de Pepe, Jeremain Lens, Caner Erkin, Anderson Talisca ve Alvaro Negredo'yu görevlendirdi.Sarı kart cezası nedeniyle ligdeki Fenerbahçe derbisinde görev alamayan Pepe, yarı final ilk maçında savunmanın göbeğinde Vida ile görev aldı.İlk maçta yedekler arasında bulunan Caner Erkin, orta sahanın solunda maça başladı. Sarı kart cezası biten oyunculardan Talisca ise hücuma dönük orta sahada şans buldu. Geçen sezon Fenerbahçe'de forma giyen Jeremain Lens ise eski takımına karşı orta sahanın sağında oynadı.Beşiktaş'ta kupa derbisinde forvet hattında ise Negredo, görevlendirildi.Fenerbahçe ile ligde oynanan maçta savunmanın göbeğinde görev alan Dusko Tosic, kupa mücadelesine sol bekte başladı.Ligdeki derbi maçta zaman zaman sol bekte görev alan Tosic'in yanı sıra Tolgay Arslan'ın da görev yeri değişti. Talisca'nın yokluğunda orta sahada hücuma dönük oynayan Tolgay, bu sefer savunmaya dönük orta saha görevini yerine getirmeye çalıştı.Ligin 23. haftasındaki maç öncesinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle kadroda yer alamayan Oğuzhan Özyakup, kupa karşılaşmasına yedek başladı.Siyah-beyazlı takımda ayrıca Utku Yuvakuran, Necip Uysal, Fatih Aksoy, Alpay Çelebi ve Mustafa Pektemek yedekler arasında bulundu.