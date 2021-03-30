Olaylı bir şekilde takımından ayrılan kadın futbolcu, geri dönüyor!

Charlton Athletic'in kadın futbol takımından olaylı bir şekilde ayrılan Madelene Wright, futbola geri dönüyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
Olaylı bir şekilde takımından ayrılan kadın futbolcu, geri dönüyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Mart 2021 16:29
İngiltere'deki kadın futbol takımı olan Charlton'da uyuşturucu ve alkol kullandığı için sözleşmesi feshedilen Madelene Wright, futbola geri dönüyor.

22 yaşındaki futbolcu, katıldığı bir partide uyuşturucu kullanıp, içki içerken, araç sürdüğü görüntülerinin ortaya çıkması sonucunda Charlton Athletic takımından kovulmuştu. Dubai'ye yerleşen ve 33 sterlin karşılığında cinsel içerikli fotoğraf ile videolarını satmaya başlayan Wright, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Instagram'dan yaptığı paylaşımda futbola geri döneceğinin sinyallerini veren Wright, "Yeniden antrenmanlara başlıyorum. Gerginim ama kramponlarımı tekrar giyeceğim için heyecan duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Aralık ayından beri futbol oynamayan Wright'ın hangi kulüpte forma giyeceği henüz belirsizliğini koruyor.





SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.