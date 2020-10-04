Olay iddia: 'Falcao'ya o kadar para veriyoruz...'

Galatasaray yöneticisi Yusuf Günay ikinci yarı Falcao'nun kaçırıldığı gol sonrası VIP tribününde, "O kadar para veriyoruz, bir işe yara bari" dedi..



Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya 1-0 yenildiği maçın ikinci yarısında oyuna giren Radamel Falcao sarı-kırmızılı takıma skor olarak katkı sağlayamadı.



Galatasaray'a geldiği günden bu yana yaşadığı sakatlıklardan dolayı istikrarlı olarak forma giyemeyen Radamel Falcao bu kez sarı-kırmızılı yönetimin de tepkisini çekti.



Habertürk muhabiri Ayhan Şensoy, Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın Falacao'nun kaçırdığı bir golden sonra, "O kadar para veriyoruz, bir işe yara bari" dediğini iddia etti.



