Olay iddia: "Falcao'ya o kadar para veriyoruz..."

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın Falcao için tepkisi gündeme oturdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Olay iddia: 'Falcao'ya o kadar para veriyoruz...'
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04 Ekim 2020 22:12
Galatasaray yöneticisi Yusuf Günay ikinci yarı Falcao'nun kaçırıldığı gol sonrası VIP tribününde, "O kadar para veriyoruz, bir işe yara bari" dedi..

Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya 1-0 yenildiği maçın ikinci yarısında oyuna giren Radamel Falcao sarı-kırmızılı takıma skor olarak katkı sağlayamadı.

Galatasaray'a geldiği günden bu yana yaşadığı sakatlıklardan dolayı istikrarlı olarak forma giyemeyen Radamel Falcao bu kez sarı-kırmızılı yönetimin de tepkisini çekti.

Habertürk muhabiri Ayhan Şensoy, Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın Falacao'nun kaçırdığı bir golden sonra, "O kadar para veriyoruz, bir işe yara bari" dediğini iddia etti.



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