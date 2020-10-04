Olay iddia: 'Falcao'ya o kadar para veriyoruz...'

Galatasaray yöneticisi Yusuf Günay ikinci yarı Falcao'nun kaçırıldığı gol sonrası VIP tribününde, "O kadar para veriyoruz, bir işe yara bari" dedi..
Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya 1-0 yenildiği maçın ikinci yarısında oyuna giren Radamel Falcao sarı-kırmızılı takıma skor olarak katkı sağlayamadı.
Galatasaray'a geldiği günden bu yana yaşadığı sakatlıklardan dolayı istikrarlı olarak forma giyemeyen Radamel Falcao bu kez sarı-kırmızılı yönetimin de tepkisini çekti.
Habertürk muhabiri Ayhan Şensoy, Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın Falacao'nun kaçırdığı bir golden sonra, "O kadar para veriyoruz, bir işe yara bari" dediğini iddia etti.
Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya 1-0 yenildiği maçın ikinci yarısında oyuna giren Radamel Falcao sarı-kırmızılı takıma skor olarak katkı sağlayamadı.
Galatasaray'a geldiği günden bu yana yaşadığı sakatlıklardan dolayı istikrarlı olarak forma giyemeyen Radamel Falcao bu kez sarı-kırmızılı yönetimin de tepkisini çekti.
Habertürk muhabiri Ayhan Şensoy, Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın Falacao'nun kaçırdığı bir golden sonra, "O kadar para veriyoruz, bir işe yara bari" dediğini iddia etti.