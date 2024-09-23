Olay iddia: "Ben bu takımın maçına çıkmak istemiyorum"

Eski hakem Mustafa Çulcu, Beşiktaş - Eyüpspor karşılaşmasının hakemi Zorbay Küçük hakkında flaş bir iddiada bulundu.

, Fotoğraf; DHA
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Olay iddia: 'Ben bu takımın maçına çıkmak istemiyorum'
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23 Eylül 2024 13:08
Eski hakem Mustafa Çulcu'dan Beşiktaş - Eyüpspor karşılaşmasının orta hakemi Zorbay Küçük ile ilgili flaş bir iddia geldi.

Mustafa Çulcu, A Spor canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Zorbay Küçük, bir önceki MHK'ya sözlü olarak 4 büyük takımın maçına çıkmak istemediğini ifade etmiş." dedi.

"Bu sene de dilekçe vermiş"

Açıklamalarına devam eden Çulcu, 32 yaşındaki FIFA hakemi Zorbay Küçük'ün bu sene de başka bir büyük takım hakkında "Ben bu takımın maçına çıkmak istemiyorum" diye yazılı bir dilekçe verdiğini ileri sürdü.

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