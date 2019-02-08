'SCARFACE' FOTOĞRAFI KOYDU

Panathinaikos'un sahibi ve başkanı Dimitris Giannakopoulos, Fenerbahçe Beko maçı için İstanbul'a gelemeyeceğini açıkladı.Omzunu kırdığı için hastaneye kaldırılan Giannakopoulos, özel önem verdiğ Fenerbahçe maçına gelemeyeceğini belirterek, "Bu sezon heyecanla beklediğim tek maçtı." ifadelerini kullandı.İlginç açıklamaları, şike iddiaları, EuroLeague yönetimiyle sürekli kavgaları ve krize yol açan kararlarıyla bilinen Dimitris Giannakopoulos, 2016--2017 sezonunda Fenerbahçe'ye karşı ev sahibi avantajına sahip olduğu seride 3-0 kaybedince oyuncuları İstanbul'dan Atina'ya otobüsle döndürme kararı almıştı.Dimitris Giannakopoulos, instagram hesabına Al Pacino'nun oynadığı 'Scarface' filminden bir kare koyup, "Yaralandım ama ölmedim." yazdı.