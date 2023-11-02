Olay adam Sakho, Montpellier'den ayrıldı!

Teknik direktör Michel Der Zakarian ile tartışan Montpellier'in savunma oyuncusu Mamadou Sakho, Fransız ekibinden ayrıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Olay adam Sakho, Montpellier'den ayrıldı!
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02 Kasım 2023 20:35
Montpellier'de geçtiğimiz hafta salı günü yapılan antrenmanda teknik direktör Michel Der Zakarian ile fiziksel olarak kavga eden Mamadou Sakho'dan flaş bir karar geldi. 

Mamadou Sakho, yaptığı açıklamayla Fransız ekibinden ayrıldığını açıkladı.

Sakho yaptığı açıklamada, ''Geçen hafta antrenman merkezinde meydana gelen ve hiçbir sorumluluğunu kabul etmediğim olay sonrasında, 02/11/2023 tarihinde Montpellier Hérault Spor Kulübü ile olan işbirliğimi sonlandırmaya karar verdim. Üst düzey tecrübelerimi takım arkadaşlarımla ve antrenman merkezindeki 'küçük kardeşlerimle' paylaşmanın keyfini yaşadığım bu aile kulübünde iki yıl geçirdim. Son olarak, rahmetli babasının kendisinden önce yaptığı gibi, MHSC'yi benim için değerli olan değer ve ilkelerle yöneten başkan Laurent Nicollin'e özellikle teşekkür etmek istedim.'' ifadelerini kullandı. 

33 yaşındaki Fransız stoper, Montpellier formasıyla bu sezon 1 karşılaşmada görev almıştı.

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