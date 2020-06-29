Olarenwaju Kayode'den Fenerbahçe açıklaması

Gaziantep Futbol Kulübü'nün golcü futbolcusu Olarenwaju Kayode, Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönündeki iddialara cevap verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Olarenwaju Kayode'den Fenerbahçe açıklaması
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29 Haziran 2020 14:55
SPORX ÖZEL: Gaziantep Futbol Kulübü'nün Shaktar Donetsk'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Olarenwaju Kayode'den Fenerbahçe'ye transferi için açıklama geldi.

Fenerbahçe'nin sezon sonu transferi için gündemine geldiği iddia edilen Olarenwaju Kayode, Sporx'e yaptığı açıklamada, "Şu anda Gaziantep'teyim ve bonservisim de Shaktar'da bulunuyor. Fenerbahçe'den herhangi bir yetkili ile hiçbir görüşmem olmadı" dedi.

Bu sezon Gaziantep Futbol Kulübü forması altında harika bir performans sergileyen 27 yaşındaki Nijeryalı golcü, ligde çıktığı 25 maçta 10 gol, 6 asistin altına imza attı.

Olarenwaju Kayode'nin kısa bir süre önce Sporx'e verdiği özel röportaja şuradan ulaşabilirsiniz.



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