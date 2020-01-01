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Olajuwon: "Harden, Jordan veya Wilt seviyesinde bir oyuncu"

NBA efsanesi Hakeem Olajuwon, Houston Rockets süperstarı James Harden'ın, "Michael Jordan veya Wilt Chamberlain seviyesinde bir oyuncu" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Hakeem Olajuwon, Houston Rockets süperstarı James Harden'ın, "Michael Jordan veya Wilt Chamberlain seviyesinde bir oyuncu" olduğunu söyledi.

Harden şu anda dünyanın en iyi oyuncularından biri olsa da, Harden, playofflardaki başarı eksikliği nedeniyle sık sık sorgulanmıştı.

Buna rağmen, Harden rakamları ile rekorlar kırmaya devam ediyor ve Rockets'ın efsanesi Olajuwon'a göre, bir şampiyonluğu kazanması an meselesi:

"James'in muhtemel bir şampiyon olma olasılığı hakkında hiçbir soru yok. Bence bu, an meselesi."

Dahası, Olajuwon, Harden'ın Jordan veya Wilt ile aynı seviyede olduğunu da iddia etti:

"Onun pozisyonunda bir takımı taşımak çok ama çok zor. Yani, istatistiklerine bakın. Michael Jordan veya Wilt Chamberlain seviyesinde bir oyuncu. Bu dönemde inanılmaz."

Harden, 34.4 sayı, 6.4 ribaund, 7.4 asist ve 1.7 top çalma ortalamalarıyla, üçüncü kez üst üste sayı kralı olma yolunda ilerliyor.


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