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Oladipo'nun 3 milyon dolarlık kalan maaşı, anlaşmazlığa neden oldu!

Indiana Pacers yıldızı Victor Oladipo'nun sezon için kalan 3 milyon dolarlık maaşı hakkında çözülmemiş bir anlaşmazlıkta olduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Indiana Pacers yıldızı Victor Oladipo'nun sezon için kalan 3 milyon dolarlık maaşı hakkında çözülmemiş bir anlaşmazlıkta olduğu bildirildi.

NBA'in Orlando'da sezonun devamı için oluşturduğu kurallara göre, sağlıklı olan ancak oynamamayı seçen oyuncuların, sezon için kalan maaşlarını bırakmaları gerekiyor.

Oladipo iki hafta önce sağlıklı olduğunu, ancak Ocak 2019'da geçirdiği kuadriseps sakatlığından iyileşmek için oynamamaya karar verdiğini açıklamıştı.

Oladipo, Pacers ile Orlando'ya gitmişti ve şu anda takımla antrenman yaptığı söylenmişti.

Oyuncu sendikası ve NBA'den avukatların durumu gözden geçirdiği ve Oladipo'nun durumunun nerede olduğu konusunda bir anlaşmazlık bulunduğu açıklandı.

Pacers'ın, Oladipo'nun kararını desteklediği ve oynama durumu ne olursa olsun kendisine maaş ödemeye hazır olduğu biliniyor. Oladipo'nun bu sezondan sonra sözleşmesinde bir yılı ve 21 milyon doları bulunuyor.

Oladipo'nun bu hafta antrenmanda bulunmasıyla, önceden verdiği kararını yeniden gözden geçirdiği belirtilmişti.


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