Indiana Pacers yıldızı Victor Oladipo ve Miami Heat'in birbirleriyle karşılıklı ilgilerinin olduğunun "büyük bir sır olmadığı" iddia edildi.



Oladipo kısa süre önce NBA'in Orlando'daki sezon devamından vazgeçmişti. Haberler, Oladipo'nun Miami'ye gelecekte katılması konusundaki iddiaları daha da arttırmıtşı. Bununla birlikte, iki Pacers muhabiri, Pacers yıldızı ve Miami'nin karşılıklı ilgileri olduğunu belirttiler.



SB Nation'dan Caitlin Cooper'a göre Oladipo'nun Heat organizasyonuyla ciddi bağları bulunuyor:



"Bu konuda hiçbir kaynağım yok. Sadece iletişim zincirinin garip olduğunu ve kendisiyle Miami arasında birçok bağlantı olduğunun altını çiziyorum (örn. maaş boşluğu, Dwyane Wade, ve rehabilitasyon yaptığı spor salonunun sahiplerinden biri olması, söylentiler, vb.)"



IndyStar muhabiri J. Michael ise şu yanıtı verdi:



"Bunların ötesinde daha fazlası da var. Basketbol ortamlarında büyük bir sır değil."



HEAT'İN İLGİSİ OLDUĞU BİLİNİYORDU



28 yaşındaki Oladipo, Ocak ayında kuadriseps sakatlığından dönmüş ve bu sezon maç başına sadece 13.8 sayı, 3.2 ribaund ve 3.0 asist ortalamaları yakalamıştı. Ancak bu performansının sebebi, sakatlıktan kaynaklanan paslanmasıydı.



Heat'in, 2021'de serbest bir oyuncu haline gelecek olan Oladipo ile ilgilendiği belirtilmişti.



Bunun sebebi ise, sakatlığı öncesinde Oladipo'nun bir süperstara dönüşmesiydi. 2017-18 sezonunda Oladipo, maç başına ortalama 23.1 sayı, 5.2 ribaund, 4.3 asist ve 2.4 top çalma kaydetmişti.



Heat ve Pacers'ın bu sezon playofflarda buluşma imkanı bulunuyor. Heat dördüncü sırada yer alırken, Pacers Doğu Konferansı'nda beşinci sırada yer alıyor.



2019-20 sezonu, 30 Temmuz'da resmi olarak devam edecek.



