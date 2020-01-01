Oladipo: "T.J. Warren şu anda başka bir gezegende!"

Indiana Pacers'ın yıldızı Victor Oladipo, takım arkadaşı T.J. Warren'ın genel olarak bubble performansı ile ilgili, "farklı bir gezegende" olduğunu söyledi.



%60.5 genel ve %55.6 üçlük yüzdesi ile 34.8 sayı ortalama yakalamış olan Warren, gelişmesinden şu şekilde bahsetti:



"Boş zamanımda oyuna olan sevgimle, oyunuma odaklı kaldım ve sahaya çıktığımda kendim oldum. İyi bir yardımcı kadrom, iyi bir ailem ve arkadaşlarım var, bu yüzden bu da çok yardımcı oluyor. Ve Pacers organizasyonu da beni kollarını açarak kabul etti. Bu yüzden şu anda her şey için minnettarım."



Oladipo, takım arkadaşı için şunları söyledi:



"Bakın, T.J. Warren şu anda farklı bir gezegende. Ben ne söylersem söyleyeyim, ya da başkası ne söylerse söylesin, önemli değil. Şu anda odaklı durumda. Onu bir şey yapması için cesaretlendirmeme gerek yok; karşısında kim olursa olsun, topu çembere sokacak."



