Oladipo sezonu kapattı, dönüş zamanı belirsiz!

Miami Heat, Victor Oladipo'nun kuadriseps ameliyatı geçirerek sezonu kapatacağını ve dönüşü için herhangi bir zaman çizelgesi bulunmadığını duyurdu.



Heat, Oladipo'yu geçtiğimiz Mart ayındaki son takas tarihinde Houston Rockets ile yapılan takasta kadrosuna katmıştı. Eski All-Star oyuncu, 2019'da sakatladığı aynı sağ kuadriseps tendonundan ameliyat olacak.



Bir önceki sakatlığından Ocak 2020'de dönen Oladipo, bu sezon formalarını giydiği Indiana Pacers, Houston Rockets ve Heat ekipleriyle oynadığı 33 maçta 19.8 sayı, 4.8 ribaund ve 4.6 asist ortalamaları yakalamıştı.



Oladipo olmadan da Heat, geçtiğimiz Salı günü Boston Celtics'e karşı aldığı galibiyetten sonra playofflara kalmayı garantilemeyi başarmıştı.



