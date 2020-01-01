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Oladipo, rakiplerine "Sizinle oynayabilir miyim?" diye soruyormuş!

Indiana Pacers'ın yıldızı Victor Oladipo'nun, geçtiğimiz sezon başka takımlarda oynamak istediğini ifade ettiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Indiana Pacers'ın yıldızı Victor Oladipo'nun, geçtiğimiz sezon başka takımlarda oynamak istediğini ifade ettiği iddia edildi.

Indianapolis Star'dan J. Michael'a göre, Oladipo'nun, Toronto Raptors, New York Knicks ve Miami Heat'e karşı oynanan normal sezon maçları sırasında, rakiplerine "Sizinle oynayabilir miyim?" tarzı sorular sorduğu kaydedildi.

Oladipo'nun bu açıklamaları sahada yapması durumunun, takım arkadaşlarını kızdırdığı söylendi.

28 yaşındaki oyuncunun, soyunma odasındaki bu gerginliklere rağmen, uzatma kontratı imzalamak yerine bir sonraki ölü sezonda sınırsız bir serbest oyuncu olarak daha fazla para kazanabileceğinden ötürü, gelecek sezon Indiana'da kalmaya devam edebileceği düşünülüyor.

Michael'a göre, sözleşme durumu belirsiz olan Oladipo, Pacers uzunu Myles Turner ile birlikte muhtemel üç takımlı anlaşmalarda adı geçen bir isimdi. Turner'ın gelecek sezonda başka bir takım için oynamaktan çekindiği bildirildi.

Pacers kısa süre önce ayrılan başantrenör Nate McMillan'ın yerine Nate Bjorkgren'i işe almıştı. Indiana, arka arkaya beş sezonda playofflarda ilk turda elenmişti.


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