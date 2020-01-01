"Oladipo, Pacers'tan ayrılırsa, ilk tercihi Miami olacak" iddiası!

Miami Heat'in, Indiana Pacers'ı terk etmesi halinde Victor Oladipo için ilk tercih olabileceği bildirildi.



Miami Herald'dan Barry Jackson'a göre, Pacers yıldızı takımda kalmaya karar verirse, Heat'e katılmak isteyebilir.



Jackson, Oladipo'nun büyük bir sözleşmeyle Indiana'da kalmaktan mutlu olacağını, ancak Pacers ile bağlarını koparmak isterse Heat'in ilk seçeneği olacağını iddia eden bir kaynağa atıfta bulundu. Ancak Heat'in gelecek yıl sadece Giannis Antetokounmpo'yu almaya odaklandığı ve Oladipo'ya karşı, yıldız oyuncunun kendilerine olduğu kadar istekli olmadığı düşünülüyor.



Jackson raporunda şunları kaleme aldı:



"Bir kaynak, Oladipo'nun Indiana'yı sevdiğini ve yeni büyük bir kontratla orada kalmaktan mutlu olacağını, ancak eğer ayrılırsa Miami'nin listesinde 1 numara olacağını söyledi. Ancak Heat'in ilgisi tamamen onun gelecek sezon nasıl oynadığına ve Miami'nin daha büyük bir balığı cezbetmeye çalışmasındaki başarısına bağlı olacak."



Oladipo önceki sezon Pacers için sadece 19 normal sezon maçı oynamış ve 14.5 sayı ortalaması ile, çaylak yılından bu yana en düşük sayı ortalamasını tutturmuştu.



