Miami Heat koçu Erik Spoelstra, yakın zamanda sakatlarak sezonu kapatan Victor Oladipo'nun takıma ilettiği mesajı paylaştı.



Spoelstra, sol dizinde yırtık patellar tendon teşhisi konulan ve bu hafta ameliyat olması beklenen Oladipo hakkında şunları söyledi:



"Kesinlikle tokat etkisi yarattı. Ve evet, beklenen bir bakış açısına sahipti. 'Benim için gözyaşı dökmeyin. Tüm bunların üstesinden geleceğim' dedi. İşin sürekli bahsettiğimiz insani tarafı da bu. Kendisinin ne kadar çok şey atlattığını ve üstesinden gelebildiğini gördüğünüzde, doğal olarak onu destekliyorsunuz.



Hepimizi bunun üstesinden geleceğine inandırmış durumda. Bir yolunu bulacaktır. O öyle sabırlı biri. Öte yandan, playofflardayız. Bu duygu ve düşünceleri birbirinden ayırmamız gerekiyor. Bunun gibi birçok farklı duyguyu yaşamak zorunda olan birçok takım var. Biz de göreve odaklanmalıyız."



Seride Milwaukee Bucks'a karşı 3-1 önde olan Heat, bu akşam 5. maçı oynayacak.





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