"Oladipo istemediği bir yere düştü, halen Heat'i istiyor!" iddiası

Houston Rockets'ın yeni oyuncusu Victor Oladipo'nun, halen Miami Heat'e gitmeyi tercih ettiği iddia edildi.



Oladipo, Brooklyn Nets'in James Harden takasının bir parçası olarak Indiana Pacers tarafından Rockets'a, Caris LeVert karşılığında gönderilmişti.



Bu yaz sınırsız bir serbest oyuncu olacak Oladipo, The Ringer'dan Kevin O'Connor'a göre "Indiana'dan çıkmak istiyordu ama bulunmak istemediği başka bir yere düştü."



O'Connor ayrıca, Oladipo'nun "kendini Miami'de bulmayı umduğunu" da sözlerine ekledi.



Oladipo'nun bir süre önce Pacers'tan bir takas istediği iddia edilmişti.



Houston, son takas tarihinden önce Oladipo ile halen takas yapma şansına sahip.



