Oladipo, iddiaları yalanladı: "Hala bir Pacer'ım"

Indiana Pacers yıldızı Victor Oladipo, Pacers ile geleceği hakkında konuştu ve takımdan gitmek istediğine dair söylentilere cevap verdi.



Oladipo, son birkaç aydır ligde takas dedikodularında yer alan en büyük isimlerden biriydi ve geçtiğimiz günlerde, 28 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki sezonda farklı bir forma giyeceğine dair dedikodular ortaya çıkmıştı.



Ancak Pacers'ın yıldız muhafızı, ekiple geleceği hakkındaki düşüncelerini paylaşmak için, Instagram canlı yayında ünlü rapçi Fat Joe ile röportaj yaptı:



"Ben hala bir Pacer'ım. İnternetteki bu söylentilerin nereden geldiklerini bilmiyorum, sadece gelecek yıl için dizimi düzeltmeye odaklanmış durumdayım."



Oladipo ayrıca, kazanma arzusunu da dile getirerek, bugünün NBA'inde bir oyuncunun mirasını şampiyonluk kazanmanın tanımladığını belirtti:



"Beni tanıyan herkes, asıl olayımın kazanmak olduğunu bilir. Bu oyunda sizi tanımlayan şeyin bu olduğunu düşünüyorum."



2017-18 sezonundan önce Pacers'a katıldığından beri, Oladipo için tam bir inişli çıkışlı yolculuk olmuştu. Indiana'nın odak noktası olarak iki All-Star sezonu geçiren Oladipo, maç başına 21.7 sayı, 5.3 ribaund ve 4.6 asist ortalamaları ile oynamış ve 2019'un başlarında sezonunu sonlandıran bir sakatlık yaşamıştı. Bir takvim yılı sonrasında sahaya dönen Oladipo, Orlando'daki NBA bubble'ında takımına katılmıştı.



"YÜZÜKLER İSTİYORUM!"



Oladipo ve Pacers, Doğu Konferansı şampiyonu Miami Heat'in ellerinden, erkenden playofflardan elenmişti. Bu süpürülme sonrası, Oladipo'nun hayal kırıklığı ve takımdan ayrılma olasılığı hakkında söylentiler başlamıştı:



"Charles Barkley'in harika bir oyuncu olmadığını söylemiyorum ama günün sonunda çocuklarıma ne kadar harika bir oyuncu olduğumu gösterebilmek istiyorum ve bunu yapmak için onlara somut bir şeyler göstermelisiniz. Ben de bunu yapmaya odaklandım. Biraz ödül ve çok sayıda yüzük istiyorum."



