Los Angeles Lakers oyuncuları Kyle Kuzma ve Danny Green'in, Indiana Pacers'ın yıldızı Victor Oladipo için vazgeçmek için "çok fazla" olduğuna inanıldığı bildirildi.



Lakers, Oladipo ile bir süredir ismi geçen takımlardan biriydi.



Ancak, ESPN'den Brian Windhorst, Lakers'ın Kuzma, Green ve bir draft hakkı karşılığında Oladipo'yu takaslaması gerektiğine inanmıyor:



"Çok fazla olur. Yani, Green ve Kuzma'dan vazgeçmek ister miyim bilmiyorum."



28 yaşındaki Oladipo, 2020-21 NBA sezonunun ardından serbest oyuncu olmaya hazırlanıyor.



Oladipo, geçtiğimiz Ocak ayında kuadriseps sakatlığından dönmüştü ve geçmişte olduğu kadar patlayıcı görünmüyordu. 2019-20 normal sezonunda Oladipo maç başına 14.5 sayı, 3.9 ribaund ve 2.9 asist ortalamaları ile oynamıştı.



Pacers ekibi Miami Heat tarafından süpürülürken, 2020 playofflarının ilk turunda Oladipo, benzer istatistikler ortaya koymuştu.



Hala potansiyelli olarak görülen Kuzma ise, 2018-19 sezonunda 18.7 sayı, 5.5 ribaund ve 2.5 asist ortalamalarla oynasa da, Anthony Davis'in Los Angeles'a gelişiyle, üretiminde azalma olmuştu.



33 yaşındaki Green ise, ligin en saygın veteranlarından biri. Keskin nişancının kariyerinde üç farklı takımdan, üç şampiyonluğu bulunuyor.



