Oladipo, Heat'e deplasman yolculuğunda eşlik etmeyecek!

Miami Heat, guard oyuncusu Victor Oladipo'nun dört maçlık deplasman yolculuğunda takıma eşlik etmeyeceğini duyurdu .



Oladipo, 25 dakikada 18 sayı, 4 ribaund ve 3 top çalma kaydettiği Perşembe günkü Los Angeles Lakers karşılaşmasının son çeyreğinde sağ dizinden belirgin bir sakatlık geçirmişti.



Miami, Oladipo'yu geçtiğimiz ayın son takas tarihinden önce Houston Rockets'tan kadrosuna katmıştı.



27 yaşındaki oyuncunun Heat ile oynadığı dört maçta 12 sayı, 3.5 ribaund, 3.5 asist ve 1.8 top çalma ortalamaları bulunuyor.



