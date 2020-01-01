Oladipo: "Güzel günler göreceğiz..."

Houston Rockets'ın yeni oyuncusu Victor Oladipo, dün gece ekibiyle oynadığı ilk maçta galibiyeti alamamış olsa da, yine de takımla gelecekte 'güzel günler göreceğine' inandığını belirtti.



Karşılaşmada 32 sayı, 9 asist, 5 ribaund ve 2 top çalma ile oynayan Oladipo, Houston'ın Chicago Bulls'a 125-120'lik yenilgisinden sonra, muhabirlere şunları söyledi:



"Houston Rockets için daha iyi günlerin gelecekte olduğunu biliyorum ve bu özel günlerin bir parçası olmayı da dört gözle bekliyorum."



Rockets başantrenörü Stephen Silas, Oladipo'nun tam olarak yerleştiğinde, elinden gelenin en iyisini yapacağına inandığını söyledi:



"Biraz sarsıntılı başladı, bu doğal. Ama sahada onunla neler yapabildiğimizi gördünüz. Onun birincil skorer olabileceğini ve başkaları için pozisyon yaratabildiğini gördük. Ayrıca savunma tarafında da etkiliydi. Bu yüzden gelecekte yapabilecekleri konusunda heyecanlıyız."



Houston'ın önümüzdeki Çarşamba günü Phoenix Suns ile oynaması planlanıyor.



